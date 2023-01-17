На Херсонщині знайшли тіла трьох цивільних, загиблих від російських обстрілів

У селі Посад Покровське на Херсонщині виявили тіла трьох цивільних, які загинули внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прокуратури регіону.

Загалом на Херсонщині вже провели ексгумацію 59 тіл цивільних загиблих від ворожих обстрілів чи інших злочинних дій російських військ.

Люди загинули у різні дні, але обставини однакові – ворожі снаряди потрапляли у житлові будинки або розривалися поблизу них, унаслідок чого мешканці отримували поранення несумісні із життям. Усіх їх було поховано на територіях домоволодінь.

Правоохоронці провели ексгумацію та огляд тіл трьох цивільних осіб. Встановлено, що тіла належать трьом жителям с. Посад Покровське, серед яких одна жінка.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, російська армія знову обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Ворожі снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, а також кисневу станцію.

У Херсоні сьогодні вже двічі повідомляли про вибухи. В облраді підтвердили, що окупанти продовжують масований обстріл міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.