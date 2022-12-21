На Херсонщині знайшли масове поховання цивільних

На Херсонщині в селі Правдине виявили масове поховання. Жертвами окупації стали семеро людей, зокрема дівчинка-підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Олексія Резнікова у Twitter .

"30 листопада у селі Правдино (Херсонська область) виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 мирних жителів, у тому числі дівчинка-підліток. Вони (росіяни - ред.) проігнорували 4-у Женевську конвенцію, яка забороняє насильство щодо цивільних осіб. Вони просто вбивають", - написав міністр.

Крім того, він зазначив, що лише у деокупованій Харківській області виявлено понад 500 тіл мирних жителів, зокрема дітей. Пошукові роботи продовжуються.