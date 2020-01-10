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На Херсонщине епископ сбил человека на светофоре, - СМИ

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 18:51
На Херсонщине епископ сбил человека на светофоре, - СМИ
Фото: место аварии (24 канал)

В селе Чернобаевка произошло ДТП с участием епископа Православной церкви Украины

На Херсонщине в селе Чернобаевка произошло ДТП с участием епископа Православной церкви Украины, который сбил человека на пешеходном переходе. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на местные СМИ.

Стоит отметить, что ДТП произошло еще 13 декабря 2019 г., однако известно об этом стало только сейчас.

"Установлено, что владыка Борис (в миру Харко Владимир Юрьевич) за рулем автомобиля Peugeot expert совершил наезд на пешехода на светофоре.
Скорая забрала пострадавшего в областную больницу. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, перелом ноги, ушибы мягких тканей.
Правоохранители опросили свидетелей и проверили частную камеру наблюдения. На месте работала следственно-оперативная группа", - сообщили в полиции.

На Херсонщине епископ сбил человека на светофоре, - СМИПо данным журналистов, свидетели ДТП отмечают, что пешеход находился в нетрезвом состоянии, однако, по словам владыки, этот факт не был подтвержден экспертизой.

Сам же епископ подтвердил журналистам факт ДТП и рассказал детали происшествия.По его словам, он двигался на зеленый свет и в темноте не увидел человека, стоявшего на пешеходном переходе.

"По словам очевидицы, местной учительницы, человек, которого сбили, несколько раз ходил переходом туда-обратно, а перед аварией просто остался стоять на проезжей части", - пишет 24 канал.

Сам же владыка добавляет, что в условиях, когда сумерки, трудно заметить издалека человека, который стоит, подчеркивая, что скорость движения его авто была в определенных законодательством пределах. По его словам, правоохранители не связывались с ним и ничего не сообщали о расследовании.

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