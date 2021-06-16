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Под Херсоном мужчина устроил стрельбу из обреза и сам погиб от выстрела

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Алешки, Среда 16 июня 2021 17:59
Под Херсоном мужчина устроил стрельбу из обреза и сам погиб от выстрела Фото: изъятые патроны (facebook.com/khersonpolice.official)
Автор: РБК-Украина

В Алешках Херсонской области мужчина устроил стрельбу из обреза, но в результате случайного выстрела погиб сам. Еще два человека ранены.

Об этом говорится в сообщении полиции Херсонской области.

Сообщается, что ночью в полицию поступило сообщение о том, что в одном из местных скверов с огнестрельными ранениями находятся трое мужчин, один из которых мертв. Погибшим является 66-летний местный житель.

По словам раненых, они распивали спиртное на лавочке в то время, как к ним подошел мужчина с обрезом охотничьего ружья.

"Последний выстрелил, в результате чего друзья получили дробовые ранения нижних конечностей. После этого "стрелок", держа оружие в руке за ствол, нанес им удар одному из раненых. В результате произошел случайный выстрел и огнестрельное ранение получил сам стреляющий в область верхней трети правого бедра. В результате нападавший скончался на месте от острой кровопотери", - говорится в сообщении.

С места инцидента изъяты обрез и другие вещи, которые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. Также был проведен обыск в доме погибшего - там нашли патроны. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ходе дорожного конфликта с ножом напали на водителя эвакуатора.

А до этого в Киеве возле супермаркета произошла стрельба, у одного из участников инцидента при себе оказался целый арсенал оружия.

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Херсонская область Стрельба
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