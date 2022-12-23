У Херсоні знову лунають вибухи. І зникло світло

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти", - йдеться в повідомленні.

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про вибухи у місті.

Оновлено.

Пізніше місцеві Telegram-канали повідомили, що у місті після вибухів зникло світло. Офіційних коментарів влади наразі немає.