У Херсоні знову лунають вибухи. І зникло світло

У Херсоні сьогодні, 23 грудня, знову пролунали вибухи. Це сталося після оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Суспільне Херсон" в Telegram.
"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти", - йдеться в повідомленні.
Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про вибухи у місті.
Оновлено.
Пізніше місцеві Telegram-канали повідомили, що у місті після вибухів зникло світло. Офіційних коментарів влади наразі немає.
Нагадаємо, вчора, 22 грудня, увечері у Херсоні місцеві жителі почули вибухи. Проте повітряна тривога в місті на той час оголошена не була.
Раніше ми писали, що, 22 грудня вранці російські окупанти обстріляли з артилерії село Станіслав у Херсонській області. Внаслідок атаки було пошкоджено електромережі та газопроводи.
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