У Херсоні жінка покусала поліцейського, який разом з ТЦК перевіряв документи

Нагадаємо, у Хмельницькій області жінки напали на співробітників ТЦК і пошкодили службове авто.

Також раніше в Івано-Франківській області натовп напав на жінку, яка нібито була "навідницею" ТЦК. Жінка з дитиною у момент нападу перебували в автомобілі, але отримали тілесні ушкодження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.