UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні жінка покусала поліцейського, який разом з ТЦК перевіряв документи

Фото: у Херсоні жінка покусала поліцейського, який хотів перевірити документи її сина (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Жінка у Херсоні напала на поліцейського та вкусила його. Правоохоронець разом з ТЦК хотів перевірити документи її сина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області у Facebook.

Інцидент стався 4 червня у Корабельному районі Херсона. Поліцейські спільно з представниками ТЦК та СП здійснювали заходи з документування адміністративних правопорушень.

Один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, які підтверджували б його особу, та поводився агресивно.

Мати 23-річного чоловіка вкусила за руку поліцейського, який хотів перевірити документи. Користуюсь моментом, син жінки втік.

На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Порушницею виявилася 60-річна місцева мешканка. За фактом нападу на поліцейського розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ.

"Зауважимо, що чоловік за віком не підлягає мобілізації, але його мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського", - йдеться у повідомленні.

Фото: у Херсоні жінка вкусила поліцейського (facebook.com/khersonpolice.official)

 

Нагадаємо, у Хмельницькій області жінки напали на співробітників ТЦК і пошкодили службове авто.

Також раніше в Івано-Франківській області натовп напав на жінку, яка нібито була "навідницею" ТЦК. Жінка з дитиною у момент нападу перебували в автомобілі, але отримали тілесні ушкодження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонТЦКПоліцейські