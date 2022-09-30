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У Херсоні загинув ще один колаборант: що відомо

Фото: колаборант Олексій Катериничов (mchs.gov.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Херсоні помер колаборант Олексій Катериничов. Він обіймав посаду "першого заступника голови ВДА Херсонської області з безпеки" після призначення окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК" .

За даними видання, Катериничов загинув нібито внаслідок ракетного удару.

Зазначимо, що його призначили "першим заступником голови ВДА Херсонської області" лише 18 серпня.

Катериничов у 1996-2021 роках служив у прикордонних військах, потім у підрозділах ФСБ Росії. З 2021 року працював першим заступником начальника Центру із проведення рятувальних операцій особливого ризику "Лідер".

Нагадаємо, раніше у Бердянську загинув колаборант, якого росіяни призначили на посаду "заступника мера".

Крім того, в окупованому Луганську пролунали вибухи у будівлі "генпрокуратури ЛНР". Пізніше стало відомо про загибель генпрокурора ЛНР Сергія Горенка.

Додамо, що у Херсоні у квартирі "ректорки" окупаційного Херсонського держуніверситету Тетяни Томіліної пролунав вибух, внаслідок чого вона отримала поранення.

При цьому нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області.

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ХерсонВійна Росії проти України