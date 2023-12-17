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У Херсоні загинув пенсіонер через обстріл центру міста

Фото: у Херсоні загинув пенсіонер через обстріл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок дій терористів загинув пенсіонер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрачка у Telegram.

"Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ загинув чоловік", - йдеться у повідомленні.

Тіло загиблого виявили зранку у неділю, 17 грудня. Особу жертви вже встановили. Загиблому нещодавно виповнився 81 рік.

Нещодавні атаки 

Минулої ночі, 16 грудня, російські окупанти обстріляли Херсон та область. Росіяни застосували артилерію, а також дрони іранської розробки. У Херсоні було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта, пошкоджені приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків.

У Степанівці під Херсоном впали уламки збитого "шахеду", пошкоджена лікарня. Момент удару по медзакладу потрапив на відео.

Також цієї ночі у Херсоні та області збивали ворожі дрони-камікадзе. У місті зафіксували падіння уламків "шахеда".

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