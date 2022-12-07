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У Херсоні загинув чоловік внаслідок вчорашнього обстрілу автотранспортного підприємства

Ілюстративне фото: у Херсоні загинув чоловік внаслідок вчорашнього обстрілу автотранспортного підприємства (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли автотранспортне підприємство у Херсоні 6 грудня. Внаслідок атаки загинув працівник Олексій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Він зазначив, що 61-річний робітник перебував на робочому місці під час обстрілу. Олексій дістав мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Його колега надав йому першу допомогу, потім медики забрали чоловіка до лікарні.

"Лікарі відчайдушно боролись за життя Олексія. На жаль, поранення виявилися надто важкими. Сьогодні чоловік помер", - написав Янушевич.

Нагадаємо, вчора окупанти 51 раз обстріляли Херсонську область, двоє людей загинули, один постраждав.

Окрім того, внаслідок обстрілу інфраструктурних об'єктів у Херсоні загинула одна людина.

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ХерсонОбстрілВійна Росії проти України