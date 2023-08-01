UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський

Фото: у Херсоні внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні під час виконання службово завдання загинув одеський поліцейський. Він потрапив під ворожий обстріл у понеділок, 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Старший лейтенант Юрій Коваш був співробітником оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції. З початку повномасштабної війни поліцейський у складі зведеного загону виконував завдання на деокупованій частині Херсонської області.

Вчора старший лейтенант, виконуючи службове завдання у Херсоні, потрапив під ворожий обстріл артилерією.

"Від розриву кількох снарядів життя 40-річного поліцейського обірвалося. Схиляємо голови перед загиблим колегою. Розділяємо біль і горе рідних та близьких з приводу непоправної втрати", - йдеться у повідомленні.

У правоохоронця залишилися літні батьки та неповнолітній син.

Фото: у Херсоні загинув одеський поліцейський Юрій Коваш (od.npu.gov.ua)

Обстріли Херсона

Вчора, 31 липня, російські загарбники масовано обстріляли Херсон. За попередніми даними, внаслідок ворожих атак загинули четверо осіб, 17 людей отримали поранення.

Крім того, сьогодні окупанти знову вдарили по середмістю Херсона. Під обстріл потрапила лікарня. Через атаку загинув молодий лікар, у якого сьогодні був перший робочий день після інтернатури. Також поранена медсестра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонполиция