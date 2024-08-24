У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждало немовля, - ОВА

"Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждало немовля. "Швидка" доставила до лікарні хлопчика, якому лише півтора року", - повідомив Прокудін.

За його словами, дитина отримала вибухову травму та поранення руки. Хлопчика госпіталізували до реанімації у середньому стані тяжкості.