В Херсоні від детонації снаряда загинув цивільний, намагався самостійно розібрати його

В Херсоні від детонації снаряду загинув 59-річний цивільний. Чоловік намагався розпиляти його у себе в гаражі.
Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посилання на його Telegram-канал.
"Ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Той здетонував, через що херсонець отримав поранення несумісні з життям", - пише Прокудін.
Голова ОВА заявив, що розмінування територій - виключно робота професіоналів, які здатні безпечно вирішувати такі завдання.
"Тому, якщо побачили, вибухівку не ризикуйте, а зверніться до рятувальників або поліцейських", - додав Прокудін.
Через мінну небезпеку цивільних закликають бути максимально обережними, зокрема:
У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
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