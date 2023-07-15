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В Херсоні від детонації снаряда загинув цивільний, намагався самостійно розібрати його

Фото: в Херсоні від детонації снаряда загинув цивільний, намагався самостійно розібрати його (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсоні від детонації снаряду загинув 59-річний цивільний. Чоловік намагався розпиляти його у себе в гаражі.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посилання на його Telegram-канал.

"Ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Той здетонував, через що херсонець отримав поранення несумісні з життям", - пише Прокудін.

Голова ОВА заявив, що розмінування територій - виключно робота професіоналів, які здатні безпечно вирішувати такі завдання.

"Тому, якщо побачили, вибухівку не ризикуйте, а зверніться до рятувальників або поліцейських", - додав Прокудін.

Мінна небезпека

Через мінну небезпеку цивільних закликають бути максимально обережними, зокрема:

  • уникати невідомих й неперевірених грунтових доріг;
  • не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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