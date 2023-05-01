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В Херсоні спростували фейк про зараження води холерою

Фото: Херсон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Інформація про нібито можливість зараження води холерою у Херсоні не є правдивою і підстав для паніки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонського водоканалу.

"Збудниками холери може бути заражена вода з поверхневих джерел, які для водопостачання Херсона не використовуються. Херсонці вживають виключно артезіанську воду. Вода в Херсоні безпечна для вживання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щоденно на насосних станціях водопроводу виконується дезінфекція води гіпохлоритом натрію, який має широкий спектр дії на небезпечні патогени та руйнує плазматичні мембрани хвороботворних бактерій та грибків.

"Фахівцями хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води виконується щоденний контроль води і розподільчій мережі у всіх районах міста, який підтверджує відповідність води у комунальній мережі нормативним показникам", - зазначили у водоканалі.

Нагадаємо, що у понеділок, 1 травня, російські окупанти атакували Херсон. Унаслідок обстрілу постраждала щонайменше одна людина.

Крім того, напередодні із села Кізомис у Херсонській області евакуювали всіх дітей. Населення постійно перебуває під обстрілами окупантів.

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Херсон