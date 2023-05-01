В Херсоні спростували фейк про зараження води холерою

Інформація про нібито можливість зараження води холерою у Херсоні не є правдивою і підстав для паніки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонського водоканалу.

"Збудниками холери може бути заражена вода з поверхневих джерел, які для водопостачання Херсона не використовуються. Херсонці вживають виключно артезіанську воду. Вода в Херсоні безпечна для вживання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щоденно на насосних станціях водопроводу виконується дезінфекція води гіпохлоритом натрію, який має широкий спектр дії на небезпечні патогени та руйнує плазматичні мембрани хвороботворних бактерій та грибків.

"Фахівцями хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води виконується щоденний контроль води і розподільчій мережі у всіх районах міста, який підтверджує відповідність води у комунальній мережі нормативним показникам", - зазначили у водоканалі.