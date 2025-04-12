У Херсоні росіяни атакували з дрону авто: загинув волонтер

Він поінформував, що атака сталася близько 16:00 к Дніпровському районі міста. Ворог атакував з дрону авто Благодійного фонду "Справжні". Через атаку окупантів 27-річний водій загинув на місці (волонтер), ще двоє чоловіків 30 і 49 років отримали поранення.

"Дякуємо нашим друзям-волонтерам за те, що продовжуєте допомагати жителям Херсонської громади, незважаючи на безперервний російський терор. Постраждалим якнайшвидшого одужання. Співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні начальника МВА.