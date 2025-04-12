У Херсоні росіяни атакували з дрону авто: загинув волонтер

Сьогодні у Херсоні російські окупанти атакували з дрону автомобіль. Внаслідок атаки загинув молодий волонтер, ще двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Романа Мрочко.

Він поінформував, що атака сталася близько 16:00 к Дніпровському районі міста. Ворог атакував з дрону авто Благодійного фонду "Справжні". Через атаку окупантів 27-річний водій загинув на місці (волонтер), ще двоє чоловіків 30 і 49 років отримали поранення. "Дякуємо нашим друзям-волонтерам за те, що продовжуєте допомагати жителям Херсонської громади, незважаючи на безперервний російський терор. Постраждалим якнайшвидшого одужання. Співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні начальника МВА.