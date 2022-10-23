У Херсоні пролунав вибух: окупанти повідомляють про "теракт"

За їхньою інформацією, у Херсоні в один з автомобілів заклали вибухівку. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. При цьому даних про загиблих чи постраждалих наразі немає.

У місцевому виданні "Мост" розповідають, що вибух пролунав у районі вулиці Чорноморської. З чим він пов'язаний - поки що невідомо.

Оновлено 16:10

Пропагандистські ЗМІ розповідають, що ціллю "теракту" нібито був "начальник місцевого СІЗО" Олег Тютюрай, але він "не постраждав".

При цьому вони зазначають, що в результаті надзвичайної події "загинула одна людина і ще троє отримали поранення".