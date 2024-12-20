У Херсоні показали кадри наслідків масованого обстрілу

Він зазначив, що Херсон прокинувся під удари окупантів. Вибухи лунали у всіх районах міста. За словами голови Херсонської ОВА, ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру.

Станом на 8:50 відомо про одного загиблого і девʼятьох поранених внаслідок обстрілів. Травми, несумісні з життям, отримав 60-річний чоловік. На момент ворожого удару він був у приміщенні.

Начальник Херсонської МВА повідомив, що у місті пошкоджені електромережі. Через це не працюють світлофори. Також жителів Херсонської громади попередили, що сьогодні у Херсоні також не працює ЦНАП.

Місцева влада повідомила, що станом на 9:00 у Херсоні знову чули вибухи. Місто під ворожим обстрілом.