У Херсоні показали кадри наслідків масованого обстрілу

Російські війська зранку 20 грудня масовано обстріляли Херсон. У мережі показали кадри наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
Він зазначив, що Херсон прокинувся під удари окупантів. Вибухи лунали у всіх районах міста. За словами голови Херсонської ОВА, ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру.
Станом на 8:50 відомо про одного загиблого і девʼятьох поранених внаслідок обстрілів. Травми, несумісні з життям, отримав 60-річний чоловік. На момент ворожого удару він був у приміщенні.
Начальник Херсонської МВА повідомив, що у місті пошкоджені електромережі. Через це не працюють світлофори. Також жителів Херсонської громади попередили, що сьогодні у Херсоні також не працює ЦНАП.
Місцева влада повідомила, що станом на 9:00 у Херсоні знову чули вибухи. Місто під ворожим обстрілом.
Варто зазначити, що Херсон - єдиний обласний центр, який був окупований росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Місто звільнили восени 2022 року.
Проте окупанти продовжують щоденно обстрілювати Херсон, застосовуючи артилерію, дрони та інше озброєння.
Сьогодні зранку загарбники масовано вдарили по місту. Окупанти обстріляли житлові квартали, критичну та соціальну інфраструктуру.
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