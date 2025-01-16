У Херсоні побили охоронця укриття: подробиці

Інцидент стався між 44-річним охоронцем сховища та 40-річним місцевим жителем. На місці події також перебували 67-річна заявниця та її 45-річна донька.

Конфлікт розпочався, коли чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння, прийшов до сховища з наміром випити чаю.

За словами охоронця укриття, під час повітряної тривоги, близько 17:20, коли в укритті перебувало четверо мешканців сусідніх будинків, до приміщення зайшов чоловік. Він поводився дивно, після того, як чоловік назвався і показав своє посвідчення, нападник завдав йому кілька сильних ударів. Внаслідок чого, працівник Муніципальної варти отримав легкі тілесні ушкодження.

В руках у порушника була об’ємна сумка, і він кричав, що там зброя. Чоловік не розгубився: попросив присутніх викликати поліцію та утримував агресивного чоловіка до приїзду патруля, попри його подальшу неадекватну поведінку.

Поліція оперативно затримала правопорушника та доставила його до територіального підрозділу. Охоронець укриття подав офіційну заяву до правоохоронних органів.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень дізнавачі Херсонського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Наразі тривають слідчі дії.