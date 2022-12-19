У Херсоні під час ранкової атаки росіян загинув цивільний

У Херсоні під час ранкового обстрілу 19 грудня загинув чоловік. Також учора росіяни вбили мешканця одного із населених пунктів Бериславського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської обласної прокуратури.
"Внаслідок обстрілу в одному із населених пунктів Бериславської громади 18 грудня загинув місцевий житель. Вранці 19 грудня у центрі Херсона загинув чоловік", - йдеться у повідомленні.
Крім того, менше ніж за дві доби внаслідок ворожих атак постраждали п'ятеро цивільних.
Також пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, транспорт та критична інфраструктура.
Фото: наслідки обстрілів Херсона (t.me/phogovua)
Нагадаємо, минулої доби окупанти 69 разів обстріляли територію Херсонської області. Через ворожі атаки шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
При цьому сьогодні вранці 19 грудня ворог знову завдав удару будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.