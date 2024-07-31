В Херсоні чоловік кинув гранату у натовп: є жертва та поранені

Нагадаємо, що це не перший випадок за літо. Ми повідомляли, що нещодавно у Львівській області стався вибух на території ТЦК. Невідома особа кинула на територію ТЦК гранату.

Незадовго до цього з невідомого автомобіля в Луцьку кинули гранату в натовп. Внаслідок інциденту постраждало п'ятеро осіб.

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