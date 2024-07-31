В Херсоні чоловік кинув гранату у натовп: є жертва та поранені

Сьогодні надвечір мешканець Херсону кинув гранату в натовп. В результаті детонації загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
За даними правоохоронців, ситуація сталась в Центральному районі міста. 48-річний херсонець кинув гранату на майданчику біля одного з магазинів, де відпочивали громадяни.
В результаті вибуху одна людина загинула та п’ятеро чоловіків отримали поранення різного ступеню тяжкості.
"Поліцейські затримали зловмисника. На місці події проводяться необхідні слідчі дії", - додали в поліції
Нагадаємо, що це не перший випадок за літо. Ми повідомляли, що нещодавно у Львівській області стався вибух на території ТЦК. Невідома особа кинула на територію ТЦК гранату.
Незадовго до цього з невідомого автомобіля в Луцьку кинули гранату в натовп. Внаслідок інциденту постраждало п'ятеро осіб.
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