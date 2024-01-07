У Херсоні через російські обстріли загинув чоловік

Зазначається, що під ворожого обстрілу у Херсоні важкі поранення отримав 62-річний чоловік. Його госпіталізували.

Як повідомляє місцева влада, медики намагалися врятувати пораненого чоловіка. Але травми, які він отримав, виявилися смертельними.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени минулого року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Так, за минулу добу противник здійснив 89 обстрілів Херсонської області. Внаслідок атак п'ятеро осіб були поранені, серед постраждалих двоє дітей.