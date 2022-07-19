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В Херсоне под удар попал Антоновский мост: появилось видео последствий

Фото: в Херсоне под удар попал Антоновский мост (t.me/AFUStratCom)
Автор: Руслан Гаращенко

В оккупированном Херсоне обстрелян Антоновский мост. Путепровод пробит насквозь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители сообщили о сильнейшем взрыве в районе Антоновского моста. После чего над путепроводом поднялся дым.

Эту информацию подтверждает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Кроме того, в Telegram-каналах появилось видео с места происшествия.

Напомним, по данным британской разведки, Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Что свидетельствует о серьезности, с которой командование РФ воспринимает угрозу со стороны ВСУ.

Как известно, министр обороны Алексей Резников публично заявил, что президент Владимир Зеленский приказал освободить юг страны, поэтому жителям временно захваченных территорий следует учитывать высокую вероятность деоккупации и заботиться о собственной безопасности.

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Херсонракетный удар