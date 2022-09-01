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В Херсоне российский военный застрелил двух офицеров ФСБ

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский военный застрелил двух офицеров ФСБ во временно оккупированном Херсоне. Инцидент произошел в местном кафе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Согласно данным российского следствия, четверо офицеров ФСБ зашли в кафе Food Fuel в Херсоне, где заметили двух пьяных русских сержантов, которые распивали спиртные напитки.

Сотрудники ФСБ обвинили солдат в том, что они распивают алкоголь в форме, после чего один из сержантов достал пистолет и выстрелил в землю. Офицер ФСБ попытался выхватить у него оружие, однако другой военный открыл огонь из автомата.

Во время перестрелки погибли двое сотрудников ФСБ и один из военных.

Напомним, РБК-Украина писало о том, в Железном Порту Херсонской области застрелили нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.

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ХерсонРоссийская Федерация