В Херсоне российский военный застрелил двух офицеров ФСБ

Российский военный застрелил двух офицеров ФСБ во временно оккупированном Херсоне. Инцидент произошел в местном кафе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Согласно данным российского следствия, четверо офицеров ФСБ зашли в кафе Food Fuel в Херсоне, где заметили двух пьяных русских сержантов, которые распивали спиртные напитки.

Сотрудники ФСБ обвинили солдат в том, что они распивают алкоголь в форме, после чего один из сержантов достал пистолет и выстрелил в землю. Офицер ФСБ попытался выхватить у него оружие, однако другой военный открыл огонь из автомата.

Во время перестрелки погибли двое сотрудников ФСБ и один из военных.