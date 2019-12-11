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В Херсоне произошло тройное ДТП с жертвами

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 19:21
В Херсоне произошло тройное ДТП с жертвами
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результате аварии один человек погиб и 2 пострадали

В Херсоне сегодня, 11 декабря, произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По предварительным данным, автомобиль Ford, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении внедорожнику Volkswagen Touareg, от удара последний перевернулся и столкнулся с автомобилем Daewoo.

В результате аварии погиб водитель автомобиля Ford, а пассажир и водитель Volkswagen были госпитализированы с травмами. Событие было квалифицировано по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил дорожного движения.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Тернополя произошла авария с участием рейсового автобуса. В результате столкновения автобуса с автомобилем Dacia Logan погибла 65-летняя пассажирка, еще 5 человек пострадали. Предварительно, авария произошла из-за выезда на встречную полосу.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве мотоциклист совершил наезд на пешехода. Инцидент произошел на улице Ревуцкого. Водитель мотоцикла жив и был госпитализирован в срочном порядке, однако пешеход в результате аварии погиб. Погибший переходил дорогу в неположенном месте.

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