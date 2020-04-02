В Херсоне подтвердили первый случай коронавируса. В области 3 новых случая, один - летальный

В Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у 42-летнего мужчины. Об этом в Facebook написал заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков.

По словам заместителя мэра, семью больного отправили на обсервацию.

"В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавируса. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. Сегодня в 16 часов факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус. Все врачи, которые контактировали с больным, уже отправлены на обсервацию. Члены семьи больного: отец, мать, жена и ребенок, также на обсервации", - сказал Козаков.

Он также отметил, что в ближайшее время в подъезде многоэтажного дома, где живет заболевший, проведут дезинфекцию.

По его словам, ровно в полночь Херсон закроют на карантин.

"На въезде и выезде будут стоять пять блокпостов. Прошу граждан сохранять спокойствие, оставаться дома и при наличии первых симптомов обращаться к своему семейному врачу", - добавил Казаков.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook сообщил, что в области подтвердили три новых случая COVID-19. Один из них оказался смертельным.

"В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным", - сказал он.

Гусев не сообщил, кто именно стал жертвой заболевания.

Глава ОГА также рассказал, что состояние девушки, которая заболела несколько недель назад и находится в больнице, имеет положительную динамику.

Напомним, по состоянию на вечер 1 апреля в Украине подтвердили 794 случая коронавируса. За сутки заболевание коронавируомс подтвердили 125 украинцам. Излечились - 13 человек. Кроме того, в Украине до 20 человек выросло количество умерших от коронавируса.

В общем в мире известно о 921 020 официально подтвержденных случаев коронавируса.