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В Херсоне оккупанты ждут политтехнологов из РФ и обустраивают склады, - разведка

Фото: в Херсоне ожидают российских политтехнологов (facebook com Аленка Краснокутская)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне оккупанты обустраивают склад боеприпасов в драматическом театре. Кроме того, "администрация" города ждет российских политтехнологов для проведения так называемого "референдума".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

По данным разведки, в помещении Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша оккупанты создали склад артиллерийских снарядов. Разгрузка проводилась в ночь с 11 на 12 июля. Сейчас армия РФ усиленно охраняет сквера и улицы вокруг театра.

Также оккупанты выдали второй номер российской газеты "Надднепрянская правда" с тиражом до 40 тысяч экземпляров. Среди заголовков пропагандистского СМИ: "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО", "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" и тому подобное.

Кроме того, самопровозглашенные "руководители" Херсона ожидают политтехнологов из России, которые должны организовать подготовку и проведение "референдума". Российских кураторов разместят в отеле "Бордо", который уже охраняют боевики.

Разведка также отмечает, что в мобильный госпиталь в Херсоне два КамАЗа привезли около 40 раненых российских солдат.

Напомним, недавно ВСУ уничтожили еще один российский склад с боеприпасами под Херсоном.

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Херсон