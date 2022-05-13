В Херсоне оккупанты убили заключенного в СИЗО. Прокуратура начала расследование

Российские военные убили заключенного в херсонском СИЗО. Прокуратура начала досудебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Херсонская областная прокуратура .

По данным следствия, 11 мая российские солдаты в сговоре с начальником херсонской колонии, который подозревается в госизмене, применили огнестрельное оружие. В результате действий оккупантов погиб заключенный.

Также российские военные взяли в плен четырех человек, среди них исполняющий обязанности начальника следственного изолятора и начальник оперативного отдела.

По фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК) открыто уголовное дело.