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В Херсоне оккупанты убили заключенного в СИЗО. Прокуратура начала расследование

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Херсон, Пятница 13 мая 2022 16:52
В Херсоне оккупанты убили заключенного в СИЗО. Прокуратура начала расследование Фото: оккупанты убили в Херсоне заключенного в СИЗО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные убили заключенного в херсонском СИЗО. Прокуратура начала досудебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 11 мая российские солдаты в сговоре с начальником херсонской колонии, который подозревается в госизмене, применили огнестрельное оружие. В результате действий оккупантов погиб заключенный.

Также российские военные взяли в плен четырех человек, среди них исполняющий обязанности начальника следственного изолятора и начальник оперативного отдела.

По фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК) открыто уголовное дело.

Напомним, начальнику одной из колоний в Херсонской области, который перешел на сторону оккупантов, объявили подозрение в госизмене.

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