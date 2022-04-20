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В Херсоне оккупанты убили блогера. Его называли пророссийским

Фото: Валерий Кулешов (khersonline net)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне российские оккупанты расстреляли 38-летнего блогера Валерия Кулешова. Его тело с множественными огнестрельными ранениями нашли в машине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя в Facebook.

"По улице Кулиша 1А возле дома констатировали смерть жителя Херсона Кулешова Валерия Юрьевича. При осмотре погибшего обнаружены телесные повреждения в виде множественных огнестрельных ранений, а именно туловища и верхних конечностей", - написал Хлань.

По его словам, Кулешова расстреляли в автомобиле Mazda у подъезда в Шуменском микрорайоне. Инцидент произошел сегодня в 08:15 утра.

Кулешова подозревают в связях с РФ

Как информируют в медиа, Валерий Кулешов в 2015 году был в АТО, после чего начал сотрудничать с пророссийскими организациями, а именно: сопровождал членов партии Шария и ОПЗЖ.

Также блогер баллотировался в парламент как самовыдвиженец и пытался попасть в Херсонский городской совет. Ранее сообщалось, что в 2020 году Кулешов вместе с соратником Ильи Кивы Кириллом Стремоусовым избили журналиста местного издания.

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