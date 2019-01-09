ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Хемнице предъявили обвинение подозреваемому в убийстве немца сирийцу

Новости » Общество    09.01.2019 - 04:59
В Хемнице предъявили обвинение подозреваемому в убийстве немца сирийцу
Фото: беспорядки в Хемнице (скриншот видео)

Второй подозреваемый по делу, гражданин Ирака, до сих пор находится в розыске

Подозреваемому в убийстве гражданина Германии в августе 2018 года в городе Хемниц сирийцу Алаа С. предъявлены обвинения. Об этом сообщила прокуратуры Хемница, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сирийца обвиняют в убийстве, в покушении на убийство и нанесении опасных телесных повреждений.

Сейчас подозреваемый отбывает досудебное заключение, среди прочего его обвиняют в том, что 26 августа 2018 года он вместе с гражданином Ирака Фархадом Р. А., который до сих пор находится в розыске, нанес во время ссоры пять ножевых ударов 35-летнему гражданину ФРГ Даниэлю Г. От причиненных ранений потерпевший скончался на месте.

Кроме того, сириец и иракец также ранили ударом ножа в спину еще одного участника ссоры - Димитрия М.

Отмечается, что во время расследования следователи допросили более 100 свидетелей и провели экспертизу отдельных доказательств.

Напомним, указанное убийство повлекло за собой массовые акции протеста, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения между полицией и митингующими, некоторые из которых выражали ксенофобские взгляды.

Впоследствии полиция Германии задержала шестерых человек, подозреваемых в создании крайне правой боевой организации. Участники группировки также нападали на иностранцев в Хемнице.

Подозреваемого в утечке данных немецких политиков отпустили из-под стражи В Германии напали на депутата Бундестага
Новости Украины ГерманиябеспорядкиУбийство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь