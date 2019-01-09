В Хемнице предъявили обвинение подозреваемому в убийстве немца сирийцу

Фото: беспорядки в Хемнице (скриншот видео)

Второй подозреваемый по делу, гражданин Ирака, до сих пор находится в розыске

Подозреваемому в убийстве гражданина Германии в августе 2018 года в городе Хемниц сирийцу Алаа С. предъявлены обвинения. Об этом сообщила прокуратуры Хемница, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сирийца обвиняют в убийстве, в покушении на убийство и нанесении опасных телесных повреждений.

Сейчас подозреваемый отбывает досудебное заключение, среди прочего его обвиняют в том, что 26 августа 2018 года он вместе с гражданином Ирака Фархадом Р. А., который до сих пор находится в розыске, нанес во время ссоры пять ножевых ударов 35-летнему гражданину ФРГ Даниэлю Г. От причиненных ранений потерпевший скончался на месте.

Кроме того, сириец и иракец также ранили ударом ножа в спину еще одного участника ссоры - Димитрия М.

Отмечается, что во время расследования следователи допросили более 100 свидетелей и провели экспертизу отдельных доказательств.

Напомним, указанное убийство повлекло за собой массовые акции протеста, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения между полицией и митингующими, некоторые из которых выражали ксенофобские взгляды.

Впоследствии полиция Германии задержала шестерых человек, подозреваемых в создании крайне правой боевой организации. Участники группировки также нападали на иностранцев в Хемнице.