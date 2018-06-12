В Хельсинки полицейские открыли стрельбу из-за вооруженного человека

Мужчина был ранен и доставлен в больницу

Сотрудники полиции Хельсинки открыли в центре города стрельбу из-за вооруженного человека. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на заявление полиции.



По словам издания, в полицию поступило сообщение о мужчине, который находился на улице недалеко от бензозаправочной станции на перекрестках Маннергейминтие и Корппаанмяентие, с пистолетом.

Сотрудники правоохранительных органов попытались урегулировать ситуацию мирным путем, однако около 05:30 утра по местному времени конфликт обострился, и полиция открыла огонь.

Как сообщается, в полицейском участке провинции Финляндии Восточная Уусимаа сообщили, что мужчина был ранен и доставлен в больницу.



Отмечается, что расследование дела о применении полицией оружия взяла под свой контроль Генеральная прокуратура.

Напомним, раннее сообщалось, что в результате стрельбы в Чикаго (США) погибли трое людей, еще восемь получили ранения.