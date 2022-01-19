В Helsi вносили фейковые данные о вакцинации. Экс-замминистра соцполитики объявили подозрение

Согласно материалам следствия, руководитель Киевского детского диагностического центра организовала схему, по которой подчиненные ей врачи ежемесячно отчисляли ей часть своей заработной платы для того, чтобы продолжать работать в этом учреждении.

Задокументировано вымогательство и получение указанным должностным лицом денежных средств от врачей на сумму 46 тысяч гривен. После очередной передачи неправомерной выгоды в размере 30 тысяч гривен ее задержали.

Кроме этого установлено, что в этой схеме участвовали также бывшая советник заместителя председателя КГГА и экс-заместитель министра социальной политики Украины. Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Александре Чуркиной.

Они организовали внесение в информационную систему "Helsi.me" заведомо ложные сведения о вакцинации граждан от COVID-19 без ее фактического проведения за денежное вознаграждение в размере 250 долларов, сообщили в прокуратуре.

Двое из участников группы осуществляли поиск потенциальных клиентов и принимали от них заказ, после чего передавали данные о заказчиках директору заведения здравоохранения, которая направляла соответствующие списки врачу.

"В дальнейшем сведения о якобы осуществленной вакцинации этих граждан вносились другим участником группы в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дия", - говорится в сообщении.

В настоящее время на основании постановлений суда проведены обыски по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства. Во время обысков изъяты мобильные телефоны, черновые записи, а также копии паспортов граждан Украины, которые подтверждают противоправную деятельность.

"Заметим, что до начала проведения обыска одна из фигуранток выбросила свой мобильный телефон в окно, а другая - спрятала гаджет выключенным за шкафом", - говорится в сообщении.

Главу медучреждения задержали в порядке статьи 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 УК Украины, другим трем фигурантам сейчас сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 362 УК Украины.