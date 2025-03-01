Хегсет погрожував Мексиці військовою операцією через картелі, - WSJ

За даними WSJ, перша телефонна розмова міністра оборони США Піта Хегсета з вищими військовими чинами Мексики, що відбулася 31 січня, викликала напруженість між двома країнами.

Хегсет попередив мексиканських офіційних осіб, що якщо Мексика не вживе заходів проти змови між урядом країни і наркокартелями, то США можуть вжити односторонніх військових дій. Ця заява шокувала і обурила мексиканських представників, які сприйняли її як загрозу військових дій на території Мексики.

Міністерство оборони США відмовилося від коментарів з приводу дзвінка, що стався. Проте держсекретар США Марко Рубіо наголосив на важливості триваючого тиску на мексиканські збройні сили для припинення діяльності наркокартелів, які загрожують безпеці США.

В обох телефонних розмовах, проведених між представниками США і Мексики, було підтверджено готовність поглиблювати двостороннє військове співробітництво, а також продовжувати боротися з нелегальною міграцією.