Хегсет погрожував Мексиці військовою операцією через картелі, - WSJ
Розмова міністра оборони США Піта Хегсета з високопосадовцями Мексики викликала напругу. Мексиканські чиновники були обурені через загрозу військових дій США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.
За даними WSJ, перша телефонна розмова міністра оборони США Піта Хегсета з вищими військовими чинами Мексики, що відбулася 31 січня, викликала напруженість між двома країнами.
Хегсет попередив мексиканських офіційних осіб, що якщо Мексика не вживе заходів проти змови між урядом країни і наркокартелями, то США можуть вжити односторонніх військових дій. Ця заява шокувала і обурила мексиканських представників, які сприйняли її як загрозу військових дій на території Мексики.
Міністерство оборони США відмовилося від коментарів з приводу дзвінка, що стався. Проте держсекретар США Марко Рубіо наголосив на важливості триваючого тиску на мексиканські збройні сили для припинення діяльності наркокартелів, які загрожують безпеці США.
В обох телефонних розмовах, проведених між представниками США і Мексики, було підтверджено готовність поглиблювати двостороннє військове співробітництво, а також продовжувати боротися з нелегальною міграцією.
Нагадаємо, що президент Мексики Клаудія Шейнбаум оголосила, що її партія запропонувала зміни до конституції країни для посилення захисту суверенітету у відповідь на визнання США деяких наркокартелів іноземними терористичними організаціями.
Цей статус дозволяє Державному департаменту США вводити спеціальні санкції та розширює можливості для переслідування осіб, які підтримують ці угруповання, а також збирати військову розвідку.
Хоча американські законодавці неодноразово порушували питання про таке визнання картелів, Мексика виступала проти через побоювання, що це може призвести до військового втручання США та негативно вплинути на репутацію країни.
Зазначається, що конституційні зміни в Мексиці є поширенішими, ніж у США, і Шейнбаум вже провела 12 реформ після вступу на посаду 1 жовтня 2024 року.