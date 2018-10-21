Хашкаджи пытался помешать Эр-Рияду вести компанию против несогласных в Twitter, - NYT

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

В расследовании сообщается, что власти Саудовской Аравии используют ферму троллей для противодействия несогласным

Журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи пытался противодействовать властям Саудовской Аравии, которая проводит информационную компанию против инакомыслящих в Twitter. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование New York Times.

Источники издания, среди которых официальные лица США и Саудовской Аравии, сообщают, что сотни людей работают на ферме троллей в Эр-Рияде. Их задача заглушить голоса диссидентов "таких как Хашкаджи". В информационной компании принимает участие несколько сотен сотрудников, большинство которых являются молодыми людьми, они получают зарплату около 3 тыс. долларов США в месяц.

Работники фермы троллей должны выявлять в сообщениях в Twitter дискуссии, или критические сообщения по отношению к властям Саудовской Аравии и пытаться отвлечь внимание аудитории от них. Например, они должны публиковать в ветках дискуссий порнографические материалы, что приводит к удалению дискуссии. Сообщается, что будто таким нападкам часто подвергался и сам Хашкаджи.

Издание сообщает, что спецслужбы США подозревают власти королевства в пользовании услуг бывшего сотрудника Twitter Али Альзабара, который работал в соцсети с 2013 по 2015 год и был одним из разработчиков, что давало ему доступ к личным данным пользователей.

Американские спецслужбы считают, что Альзабар мог передавать саудовской разведке данные о необходимых аккаунтах. Хоть в Twitter и не нашли этому доказательств, однако он был уволен в декабре 2015 года, после чего он вернулся в Саудовскую Аравию. Источники издания сообщают, что после этого он и начал работать на власть королевства.

Главным стратегом фермы был экс-советник королевской канцелярии министра Сауд аль-Кахтани, который ранее был уволен со своего поста в связи с гибелью журналиста Хашкаджи.

Также издание сообщает, что перед своим исчезновение Хашкаджи пытался помочь организовать добровольцев, которые бы начали противодействовать в Twitter этой компании. Сообщается, что будто он направил на эти цели 5 тыс. долларов "саудовскому диссиденту, что проживает в Канаде".

Напомним, Amnesty International требует от Саудовской Аравии пред'явить тело журналиста Хашкаджи. Директор Amnesty International по кампаниям на ближнем востоке Самах Халил заявил, что нельзя доверять саудовской версии развития событий. Он сказал, что нужно провести расследование под эгидой ООН.