В Харьковской прокуратуре выявили вспышку COVID-19

Коронавирусом заболели семь сотрудников прокуратуры
В прокуратуре Харьковской области выявили вспышку коронавируса. COVID-19 подтвердили у семерых работников прокуратуры.
Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры области Дмитрий Чубенко, передает Харьков Today.
По его словам, все заболевшие сотрудники находятся на самоизоляции, а их заболевание протекает в легкой форме.
Кроме того, в прокуратуре проверили всех контактных лиц. Им сделали ПЦР-тесты, которые показали негативные результаты.
Также Чубенко сообщил, что в здании прокуратуры провели дезинфекцию, а физический прием граждан временно не проводится.
Напомним, в Тернопольской области в Петриковском гериатрическом пансионате выявили вспышку коронавируса.