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В Харьковской прокуратуре выявили вспышку COVID-19

Харьков, Среда 12 августа 2020 19:07
В Харьковской прокуратуре выявили вспышку COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Коронавирусом заболели семь сотрудников прокуратуры

В прокуратуре Харьковской области выявили вспышку коронавируса. COVID-19 подтвердили у семерых работников прокуратуры.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры области Дмитрий Чубенко, передает Харьков Today.

По его словам, все заболевшие сотрудники находятся на самоизоляции, а их заболевание протекает в легкой форме.

Кроме того, в прокуратуре проверили всех контактных лиц. Им сделали ПЦР-тесты, которые показали негативные результаты.

Также Чубенко сообщил, что в здании прокуратуры провели дезинфекцию, а физический прием граждан временно не проводится.

Напомним, в Тернопольской области в Петриковском гериатрическом пансионате выявили вспышку коронавируса.

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