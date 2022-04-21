UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Харьковской ОВА нет данных о ситуации в оккупированном Изюме

Фото: Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Антон Федорцив

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о состоянии дел в оккупированных районах области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УП.

Глава области рассказал о зафиксированных случаях убийств и изнасилований в освобожденных городах и селах Харьковской области. Он также признался, что власти не владеют информацией о ситуации в оккупированном Изюме.

"Мы точно не знаем, что сейчас происходит в Изюме, в котором критическая ситуация с гуманитаркой. Если еще две недели назад нам удавалось партизанскими путями довозить туда хоть что-то, за что я благодарен органам местного самоуправления и волонтерам, то сейчас такая возможность полностью прекращена", – заявил Синегубов.

В Харьковской ОВА сомневаются в массированной атаке врага на Харьков. В то же время существует большая вероятность провокаций диверсантов в городе.

К слову, украинские войска освободили от оккупантов около 1000 населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВторжение России в УкраинуВойна России против Украины