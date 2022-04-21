У Харьковской ОВА нет данных о ситуации в оккупированном Изюме

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УП .

Глава области рассказал о зафиксированных случаях убийств и изнасилований в освобожденных городах и селах Харьковской области. Он также признался, что власти не владеют информацией о ситуации в оккупированном Изюме.

"Мы точно не знаем, что сейчас происходит в Изюме, в котором критическая ситуация с гуманитаркой. Если еще две недели назад нам удавалось партизанскими путями довозить туда хоть что-то, за что я благодарен органам местного самоуправления и волонтерам, то сейчас такая возможность полностью прекращена", – заявил Синегубов.

В Харьковской ОВА сомневаются в массированной атаке врага на Харьков. В то же время существует большая вероятность провокаций диверсантов в городе.