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У Харьковской ОВА нет данных о ситуации в оккупированном Изюме

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Харьковская область, Четверг 21 апреля 2022 19:39
У Харьковской ОВА нет данных о ситуации в оккупированном Изюме Фото: Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Антон Федорцив

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о состоянии дел в оккупированных районах области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УП.

Глава области рассказал о зафиксированных случаях убийств и изнасилований в освобожденных городах и селах Харьковской области. Он также признался, что власти не владеют информацией о ситуации в оккупированном Изюме.

"Мы точно не знаем, что сейчас происходит в Изюме, в котором критическая ситуация с гуманитаркой. Если еще две недели назад нам удавалось партизанскими путями довозить туда хоть что-то, за что я благодарен органам местного самоуправления и волонтерам, то сейчас такая возможность полностью прекращена", – заявил Синегубов.

В Харьковской ОВА сомневаются в массированной атаке врага на Харьков. В то же время существует большая вероятность провокаций диверсантов в городе.

К слову, украинские войска освободили от оккупантов около 1000 населенных пунктов.

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