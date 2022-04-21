У Харьковской ОВА нет данных о ситуации в оккупированном Изюме
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о состоянии дел в оккупированных районах области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УП.
Глава области рассказал о зафиксированных случаях убийств и изнасилований в освобожденных городах и селах Харьковской области. Он также признался, что власти не владеют информацией о ситуации в оккупированном Изюме.
"Мы точно не знаем, что сейчас происходит в Изюме, в котором критическая ситуация с гуманитаркой. Если еще две недели назад нам удавалось партизанскими путями довозить туда хоть что-то, за что я благодарен органам местного самоуправления и волонтерам, то сейчас такая возможность полностью прекращена", – заявил Синегубов.
В Харьковской ОВА сомневаются в массированной атаке врага на Харьков. В то же время существует большая вероятность провокаций диверсантов в городе.
К слову, украинские войска освободили от оккупантов около 1000 населенных пунктов.
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