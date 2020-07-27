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В Харьковской области на ж/д станции задержали мужчину с гранатами

Изюм, Понедельник 27 июля 2020 12:29
В Харьковской области на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
Фото: изъятые боеприпасы (hk.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения задержанному

В Харьковской области на железнодорожной станции "Граково" в городе Изюм задержали мужчину с боеприпасами. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения задержанному.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, задержанным оказался местный житель 1975 года рождения. У него изъяли три гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату и патрон калибра 14,5 мм. Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от Изюма.

Фото: изъятые боеприпасы (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в Харькове ночью 26 июля взорвалась граната РГД-5 на территории автомобильной мойки на улице Глебовской.

Кроме того, ранее РБК-Украина сообщало, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины планировал осуществить серию терактов на территории Луганской области.

Еще одного мужчину, причастного к совершению террористического акта, правоохранители задержали в Борисполе.

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