В Харьковской области задержали мужчину при попытке продажи гранат

Фото: изъятая граната (npu.gov.ua)

Боеприпасами торговал 27-летний житель поселка Панютино Лозовского района

В поселке Панютино Харьковской области задержали мужчину при попытке продажи двух ручных гранат. Он пытался выручить с продажи 1700 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, 8 и 22 мая правоохранители задокументировали в городе Лозовая факты сбыта двух ручных гранат "РГД-5" за тысячу гривен и ручной гранаты "Ф-1" за 700 гривен. Их изъяли и направили на экспертное исследование.

"По указанному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления и избрания ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали танкиста боевиков "ДНР". Боевик пытался через российскую границу вернуться в незаконное вооруженное формирование.

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области нашли оружие наемников РФ возле линии разграничения. Обыск провели у одного из местных, который жил неподалеку от линии разграничения.

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Автор: Максим Зайченко