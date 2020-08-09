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В Харьковской области от взрыва артиллерийского снаряда погиб мужчина

Автор: Дмитрий Левицкий

Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице

В Харьковской области произошел взрыв артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны. Взрыв произошел, когда житель села Семеновка Первомайского района пытался разобрать найденный снаряд.

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Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В результате взрыва 39-летний мужчина получил травматическую ампутацию нижних конечностей и левой руки. Мужчину госпитализировали, но он умер в больнице.

"Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в полиции.

Напомним, в Одесской области мужчина во время ссоры бросил гранату в гостей; в результате взрыва пострадали три человека.

Кроме того, в Полтавской области мужчина угрожал взорвать двух членов семьи; правоохранители изъяли у него самодельный боеприпас.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области мужчина с гранатой Ф-1 угрожал перекрыть дорогу в городе Васильевка.

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