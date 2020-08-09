В Харьковской области от взрыва артиллерийского снаряда погиб мужчина

В Харьковской области произошел взрыв артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны. Взрыв произошел, когда житель села Семеновка Первомайского района пытался разобрать найденный снаряд.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В результате взрыва 39-летний мужчина получил травматическую ампутацию нижних конечностей и левой руки. Мужчину госпитализировали, но он умер в больнице.

"Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в полиции.

Напомним, в Одесской области мужчина во время ссоры бросил гранату в гостей; в результате взрыва пострадали три человека.

Кроме того, в Полтавской области мужчина угрожал взорвать двух членов семьи; правоохранители изъяли у него самодельный боеприпас.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области мужчина с гранатой Ф-1 угрожал перекрыть дорогу в городе Васильевка.