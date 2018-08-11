В Харьковской области возле жилого дома нашли гранату

Гранату нашел 35-летний житель Чугуевского района и спрятал дома

Сегодня, 11 августа, в Харьковской области в Чугуевском районе возле жилого дома нашли гранату. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, гранату нашел 35-летний житель Чугуевского района. Он нашел боеприпас в лесу, принес домой и спрятал.

"Ночью наряд полиции выехал по вызову на семейную ссору. Во время работы на месте происшествия полицейские заметили возле дома гранату РГД-5, присыпанную песком", - говорится в сообщении.

Фото: найдена граната

Вещественное доказательство изъято и направлено на исследование. Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что вчера в Киеве сообщали о минировании Майдана Независимости. Информация оказалась ложная.

Также ранее в Киеве на территории улицы Верхний Вал нашли предмет, похожий на гранату. Он был найден на аллее возле улицы Верхний Вал, 24. Эксперты изъяли предмет, похожий на гранату Ф1 и направили на дополнительную экспертизу.