В Харьковской области терроборона показала, как шведским РПГ уничтожают новейший танк РФ

Возле поселка Старый Салтов Харьковской области бойцы территориальной обороны ликвидировали еще один новый российский танк Т-90М "Прорыв".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Отмечается, что танк был уничтожен из шведского ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав".
"Гордость российской танковой промышленности уничтожил шведский ручной противотанковый гранатомет "Карл Густав". Спасибо шведскому народу и королю за помощь", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили российский танк в Донецкой области.
Также мы писали, что на юге Украины ВСУ с боем сорвали попытку врага вывести группу разведки.
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