В Харьковской области терроборона показала, как шведским РПГ уничтожают новейший танк РФ

Возле поселка Старый Салтов Харьковской области бойцы территориальной обороны ликвидировали еще один новый российский танк Т-90М "Прорыв".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Гордость российской танковой промышленности уничтожил шведский ручной противотанковый гранатомет "Карл Густав". Спасибо шведскому народу и королю за помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танк был уничтожен из шведского ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав".

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили российский танк в Донецкой области.

Также мы писали, что на юге Украины ВСУ с боем сорвали попытку врага вывести группу разведки.

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