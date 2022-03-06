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В Харьковской области российские военные убили уже 126 гражданских

Автор: Владимир Костырин

В Харьковской области жертвами российских оккупантов за время войны стали уже 194 человека, среди которых 126 - гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Так, по данным полиции, за 10 дней полномасштабной войны, начатой против нашей страны Россией 24 февраля - вражеские военные убили на территории Харьковской области 126 гражданских, в том числе - 5 детей.

Среди общего количества погибших:

  • 35 военных ВСУ,
  • 4 полицейских,
  • 6 нацгвардейцев,
  • 4 пограничника,
  • 4 десантника Харьковского национального университета воздушных сил,
  • 1 работника СБУ,
  • 14 бойцов территориальной обороны.

"Ранены во время обстрелов в области 433 человека, среди них 312 - гражданские", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области поймали корректировщика огня российских оккупантов.

Напомним, 3 марта в результате ночного авиаудара российских оккупантов по Изюму Харьковской области погибли 8 человек, среди которых двое детей.

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ХарьковВойна России против Украины