В Харьковской области российские военные расстреляли авто экс-депутата облсовета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"8 апреля возвращаясь домой после рабочего дня его машина была расстреляна из стрелкового оружия. Из-за многочисленных ранений Сергей Николаевич скончался на месте", - говорится в сообщении.

Сергей Пиев был депутатом Харьковского областного совета седьмого созыва в течение 2015-2020 годов.

Также отметим, что Волчанск, где случилась трагедия, сейчас находится во временной оккупации.