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В Харьковской области российские военные расстреляли авто экс-депутата облсовета

Фото: эксдепутат Харьковского облсовета Сергей Пиев (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты 8 апреля расстреляли автомобиль директора Волчанского лесхоза, экс-депутата Харьковского областного совета Сергея Пиева. Мужчина погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"8 апреля возвращаясь домой после рабочего дня его машина была расстреляна из стрелкового оружия. Из-за многочисленных ранений Сергей Николаевич скончался на месте", - говорится в сообщении.

Сергей Пиев был депутатом Харьковского областного совета седьмого созыва в течение 2015-2020 годов.

Также отметим, что Волчанск, где случилась трагедия, сейчас находится во временной оккупации.

Напомним, украинские военные освободили от российской оккупации село Ольховка Харьковской области.

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