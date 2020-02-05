В Харьковской области в результате ДТП погибли 5 человек

В Харьковской области на автомобильной дороге Киев-Харьков-Довжанский в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу харьковской полиции.

По данным правоохранителей, 5 февраля около 16 часов дня в городе Изюм произошло столкновение автомобилей Daewoo Nubira и ВАЗ-2109. Предварительно, столкновение произошло, когда ВАЗ выехал со второстепенной дороги на главную.

Отмечается, что в результате автомобильного происшествия погибли 5 человек, еще один человек был травмирован. Сейчас личности погибших устанавливаются.

"42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 и два пассажира возрастом 43 и 41 год, а также два пассажира Daewoo Nubira погибли на месте. 34-летний водитель другого транспортного средства доставлен в Изюмскую районную больницу", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове произошло ДТП с участием 8 автомобилей. Масштабная авария произошла на улице Полтавский Шлях в результате нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Volkswagen Golf. В результате ДТП никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что 2 февраля в Запорожской области произошло столкновение автомобилей Nissan и Volkswagen. Инцидент произошел на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гетмана Сагайдачного в Мелитополе. В результате ДТП один человек погиб и еще четверо получили повреждения.