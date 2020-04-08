В Харьковской области проверяют более 30 подозрений на коронавирус

В Харьковской области по состоянию на 8 апреля проверяют свыше 30 случаев с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер на странице в Facebook.

По его словам, сейчас в области подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусом, 3 подозрения уже были опровергнуты. На подтверждение ожидают еще 32 подозрения, 6 из которых были выявлены за последние сутки.

"Среди больных лиц 3 госпитализированы, 2 находятся в самоизоляции. Среди подозрений цифры одинаковые - 15 человек госпитализированы и 15 - на самоизоляции", - рассказал он.

Кучер добавил, что в Харьковской области не зафиксировано ни одного летального случая от коронавируса и ни одного выздоровления от заболевания COVID-19.

"К сожалению, имеем 2 летальных случая, но лабораторно COVID-19 не подтверждено. В ближайшее время эти подозрения будут сняты с учета", - добавил руководитель ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области умерла женщина с подозрением на коронавирус. Окончательные результаты лабораторных исследований свидетельствуют о том, что женщина была больна COVID-19.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 8 апреля в Украине выявлено 1668 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировали 206 новых случаев заражения и еще 7 смертей.