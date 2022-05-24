В Харьковской области провели эксгумацию тел двух мирных жителей, убитых оккупантами

23 мая 2022 года в рамках досудебного расследования проведен дополнительный осмотр с. Малая Рогань и с. Ольховка. Там провели эксгумацию тел людей, которые были убиты российскими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, 25 марта 2022 года во время оккупации с. Малая Рогань военные РФ выстрелили из огнестрельного оружия в местного жителя, который находился у себя во дворе, в результате чего мужчина погиб. В окружную прокуратуру обратился родственник погибшего и сообщил, что тело мужчины похоронено во дворе их дома.
15 марта 2022 года при въезде в с. Ольховка Харьковского района военные страны-агрессора из танка обстреляли автомобиль, в результате чего на месте погиб мужчина. Родители, пронеся 15 км тело погибшего, похоронили его на огороде возле домовладения.
После эксгумации тела погибших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, СБУ установила личности еще 8 российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения в Киевской области. Среди них-5 военнослужащих ВС РФ и три "вагнеровцы".
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