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В Харьковской области провели эксгумацию тел двух мирных жителей, убитых оккупантами

Фото: могилы мирных жителей, убитых армией РФ (getty images)
Автор: Евгений Прокопенко

23 мая 2022 года в рамках досудебного расследования проведен дополнительный осмотр с. Малая Рогань и с. Ольховка. Там провели эксгумацию тел людей, которые были убиты российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 25 марта 2022 года во время оккупации с. Малая Рогань военные РФ выстрелили из огнестрельного оружия в местного жителя, который находился у себя во дворе, в результате чего мужчина погиб. В окружную прокуратуру обратился родственник погибшего и сообщил, что тело мужчины похоронено во дворе их дома.

15 марта 2022 года при въезде в с. Ольховка Харьковского района военные страны-агрессора из танка обстреляли автомобиль, в результате чего на месте погиб мужчина. Родители, пронеся 15 км тело погибшего, похоронили его на огороде возле домовладения.

После эксгумации тела погибших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.Харьковская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, СБУ установила личности еще 8 российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения в Киевской области. Среди них-5 военнослужащих ВС РФ и три "вагнеровцы".

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