В Харьковской области при проведении ремонтных работ на буровой погиб рабочий

В Нововодолажском районе Харьковской области при проведении работ на буровой газодобывающего предприятия погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Это произошло вблизи села Муравлинка на буровой газодобывающего предприятия.

"Во время выезда на место происшествия полицейские выяснили, что при проведении работ по очистке емкости с буровым шламом 37-летнего рабочего засыпало грунтом. От полученных травм он погиб на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открыто уголовное производство ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 10 июля в Харькове на улице Садовой во время проведения ремонтных работ по ликвидации прорыва трубы погиб 57-летний слесарь. Мужчина вместе с напарником находился в тепловой камере. Слесарь начал проводить ремонтные работы с расчетом на то, что горячая вода в трубе была перекрыта. Однако вода находилась под давлением и вследствие ремонтных действий трубу прорвало и окатило мужчину, что привело к телесным повреждениям.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове взорвался газовый баллон, в результате чего погиб человек.